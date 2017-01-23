Россия увеличила производство водки

Москва, 23 января. В 2016 году производство водки в России выросло на 16,1% по сравнению с показателями 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстата РФ.

По данным ведомства, в 2016 году объем производства водки в России достиг 73,2 миллиона декалитров. При этом в декабре прошлого года в годовом выражении производство водки выросло на 34,8%, а производство игристых вин и шампанского снизилось на 4,4%.

Ранее Минфин РФ согласился установить в 2017 году меньшую розничную стоимость водки, чем планировалось раньше. Ожидается, что в 2017 году минимальная стоимость 0,5 литра водки составит 205 рублей.