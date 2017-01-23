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Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии
Происшествия

Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии

Сегодня 17:03
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Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии

Лиссабон, 23 января. Обстоятельства и причины гибели российского бизнесмена, разбившегося на скалистом пляже Пенеко на юге Португалии выясняет полиция города Албуфейры.

Трагедия произошла в минувшую среду, 18 января. Получившего смертельные травмы 51-летнего россиянина Олега Сысоева обнаружили у подножия 15-метрового каменного забора, которым обнесена пешеходная дорожка вдоль крутого обрыва на скалистом пляже Пенеко.

Оказалось, что в тот день житель Ставропольского края вместе с женой гуляли по пляжу с собакой. По словам супруги погибшего, в какой-то момент он залез на ограждение, но потерял равновесие и рухнул с 15-метровой высоты.

Друзья семьи Сысоевых утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и упал с забора. «Это место славится как «черное». Там очень многие туристы балуются, шутят, веселятся и падают»,  — рассказала в комментариях телеканалу Life приятельница пары Елена. По ее словам, погибший обожал детей. В России у него был еще один ребенок от другой женщины. «Он помогал, несмотря на все его сложности, отправлял каждый месяц деньги»,  — добавила она. Зачем Сысоев залез на забор, остается для нее загадкой.

Сейчас гибель россиянина расследуют местные полицейские. В качестве главной версии рассматривается возможность суициада, однако криминальная составляющая также не исключается . Сейчас они уже опросили жену погибшего Наталью. В Португалии у Сысоева была собственная фирма, предлагающая услуги строительных и ремонтных работ, но в последнее время бизнес пошел на спад. Знакомые утверждают, что он оказался на грани разорения, начал пить.

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Ярослава Замысловатова
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