Пьяный пациент избил врача-травматолога в больнице под Волгоградом

Волгоград, 23 января. Мужчина в состоянии алкогольного опьянение избил врача-травматолога в больнице в Волгоградской области. По информации МВД региона, подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

Согласно приведенным данным, 35-летний житель Среднеахтубинского района, неработающий, ранее судимый за грабеж, вечером 21 декабря прошлого года был госпитализирован в одну из городских больниц города Волжского. Мужчина избил 36-летнего врача-травматолога, а далее скрылся. Сам медработник получил травмы средней тяжести, согласно заключению экспертов.

22 января полиция задержала подозреваемого. В ходе допроса он полностью сознался в содеянном. Против злоумышленника заведено дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму РФ внесен проект закона, посвященный введению административного ареста за угрозы врачам.