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Торнадо в США оставил без крыши над головой жителей Джорджии
Весь мир

Торнадо в США оставил без крыши над головой жителей Джорджии

Сегодня 17:16
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США

Атланта (штат Джорджия, США), 23 января. В штате Джорджия в США объявлен режим чрезвычайного положения в связи с ужасными последствиями разрушительного торнадо.

Из-за удара стихии многие жилые дома в штате Джорджия частично или полностью разрушены. Телеканал BFMTV опубликовал видео последствий стихийного бедствия, сообщает Lenta.ru.

В ряде районов нет электричества. Многие местные жители лишились всего имущества. Ранее, 22 января, стало известно, что жертвами торнадо стали 15 человек. Позже информационное агентство Associated Press распространило данные, согласно которым погибли не менее 19 человек.

 

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Таисия Григорьева
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