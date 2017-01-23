Тамбовский подросток несколько месяцев планировал убийство своей семьи

Тамбов, 23 января. Подозреваемому в убийстве своей семьи 17-летнему подростку из Тамбовской области предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным следствия, обвиняемый начал планировать убийство родственников, совершенное 14 января, в августе прошлого года. Ранним утром он зарубил отца, бабушку и младшую сестру топором, после чего несколько часов прятался у друзей, а затем вернулся домой и сообщил соседям о том, что на его семью было совершено нападение, попросив вызвать полицию.

Подозреваемый был арестован, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В декабре прошлого года приезжий из Узбекистана напал с топором на продавца магазина в подмосковной деревне Жарково. 22-летний молодой человек на куски изрубил 43-летнюю женщину. Ее тело нашли прямо в магазине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».