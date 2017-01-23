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Давай, до свидания: Россия успешно тестирует оружие будущего
Технологии

Давай, до свидания: Россия успешно тестирует оружие будущего

Сегодня 16:58
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Давай, до свидания: Россия успешно тестирует оружие будущего

Взрывы и стрельба — некогда символы современного военного дела — скоро уйдут в прошлое. Военные проекты сосредоточивают свои усилия на разработке нового оружия на основе электромагнитных проводников — рельсотрона (рельсовой пушки).

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Давай, до свидания! Россия успешно тестирует новое оружие, способное поразить любую броню» (Dasvidaniya! Russia Successfully Tests New Weapon That Can Blow Away Any Type of Armor), опубликованной на портале Futurism.

Команда российских ученых уже успешно испытала первый прототип рельсотрона, который, как они говорят, может выстреливать снаряды со скоростью три километра в секунду — достаточно быстро, чтобы прорвать любой из существующих сегодня типов брони.

В то время как он имеет большие перспективы стать артиллерийской техникой нового поколения, Россия рассматривает и другие способы применения, в том числе возможность использования пушки для доставки груза к Международной космической станции (МКС). Рельсотрон является революционным с точки зрения того, насколько он может ускорить снаряд, и тесты, проведенные в филиале Института высоких температур в Шатуре (Московская область), продемонстрировали огромную скорость — 3 км в секунду. Это половина необходимой для ракет скорости, чтобы противостоять силе земного притяжения.

Помимо России, в США также работают над собственной версией рельсотрона, но в их испытаниях используются очень большие снаряды. Например, их следующее испытание на море будет проведено с 20-ти килограммовым снарядом на гиперзвуковой скорости. Российский снаряд в тысячу раз меньше, но достигает скорости в 11 тысяч километров в секунду.

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Алексей Громов
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