Куски экстренно севшего в Новосибирске пассажирского Boeing нашли в Таиланде

Новосибирск, 23 января. Пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air, который направлялся из Пхукета (Таиланд) в Самару, был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за неисправного шасси. Об этом в понедельник сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«Чартерный рейс следовал из Пхукета в Самару с дозаправкой в Новосибирске со 116 пассажирами и семью членами экипажа. Посадка в Новосибирске прошла благополучно, пострадавших нет», — отметила она.

Горбунова добавила, что впоследствии сотрудники аэропорта Пхукета нашли на взлетной полосе фрагменты, которые самолет потерял при взлете, сообщает РИА Новости.