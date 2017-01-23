ЛНР выявила переброску в Донбасс украинских гаубиц и минометов

Луганск, 23 января. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) выявила перебросу военной техники Вооруженных сил Украины в зону так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции республики Андрея Марочко, противник проводит наращивание запрещенных видов вооружения и перегруппировку сил у линии разграничения.

Майор отметил, что огневые позиции минометной батареи, шести 82-мм минометов вскрыты в районе населенного пункта Новозвановка, еще две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 вскрыты в районе населенного пункта Мироновский.

Кроме того, прибытие двух топливозаправщиков в сопровождении одной боевой машины пехоты и колонны военной техники противника в составе пяти грузовых автомобилей с боеприпасам отмечено в районе поселка Нижнее.

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Ранее сообщалось, что украинские военные продолжили наступление на город Стаханов, находящийся на территории ЛНР.