Госдума хочет сурово наказывать за угрозы врачам

Москва, 23 января. На рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации внесен проект закона, посвященный введению административного ареста за угрозы врачам.

Автором инициативы является депутат Сергей Иванов, который предложил дополнить статью 20.1 Кодекса России об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Как указано в документе, за угрозу применения насилия в отношении врача необходимо ввести наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысячи рублей или ареста на срок до 15 суток.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Якутии бизнесмен выстрелил в машину скорой помощи.

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