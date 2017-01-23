Нашествие саранчи угрожает 15 регионам России

Москва, 23 января. В новом году сразу 15 регионов РФ оказались перед угрозой нашествия саранчи. Об этом заявили эксперты центра «Антистихия».

Как следует из неутешительного прогноза организации, в опасности находятся территории 15 субъектов в пяти федеральных округах Российской Федерации. В центре напомнили, что саранча в поисках пищи способна уничтожить все растительность на своем пути. Питаются насекомые сельскохозяйственными культурами и дикорастущими растениями.

«Высокая плотность популяции вредителя ожидается в Калмыкии, на Кубани, в Ставропольском крае, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии», — рассказал собеседник газеты «Известия».

Кроме того, по его словам, нашествие саранчи постигнет Башкирию, Оренбуржье и Челябинскую область. В зоне риска оказались также Алтайский и Забайкальский края, Алтай, Бурятия, Хакасия и южные районы Иркутской области.

