Уборщицу «Газпрома» возмутила утечка информации о краже унитаза у охранника

Москва, 23 января. Уборщица, работающая в компании «Газпром», прокомментировала хищение унитаза за 200 тыс. рублей у охранника. Она заявила, что служба безопасности корпорации не должна была допускать огласке столь пикантное дело.

«Я ничего не знаю о краже, но обязательно пожалуюсь в нашу службу безопасности из-за этих публикаций. Пусть они разберутся», — пояснила она Life.

Напомним, что уборщица «Газпрома» также становилась жертвой воришек. Так, в прошлом году неизвестные вытащили из ее внедорожника сумку Dior за 300 тыс. рублей похитителей так и не нашли.