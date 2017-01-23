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Басманный суд повторно арестовал дом беглого информатора ВАДА Родченкова
Общество

Басманный суд повторно арестовал дом беглого информатора ВАДА Родченкова

Сегодня 16:41
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Басманный суд повторно арестовал дом беглого информатора ВАДА Родченкова

Москва, 23 января. Басманный суд Москвы повторно арестовал двухэтажный дом экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она пояснила, что согласно решению суда, на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области наложен арест. Также Царева добавила, что суд отказался арестовать земельный участок, принадлежащий информатору ВАДА. Адвокаты Родченкова пока не подавали апелляцию на арест имущества.

Стоит отметить, что 16 декабря Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы об аресте имущества Родченкова.

Напомним, бежавший в США Родченков, занимался торговлей запрещенных медицинских препаратов в России, также он подозревается в махинациях с допинг-пробами российских спортсменов.

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Кирилл Иванов
#григорий родченков
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