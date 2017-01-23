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Орлов: ЧМ-2018 — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной
Спорт

Орлов: ЧМ-2018 — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Сегодня 19:25
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Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

В России продолжается подготовка к проведению Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и Чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018. В футбольных мероприятиях будут участвовать тысячи волонтеров. Для них в Санкт-Петербурге в понедельник, 23 января, открылся волонтерский центр, в котором одним из первых побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Участвовать в грандиозном событии футбола хотят уже больше 3000 петербуржцев, но из всех заявок в волонтерском центре отберут около 1300. Первые собеседования с волонтерами состоялись прямо во время торжественного открытия новой площадки в Доме молодежи Санкт-Петербурга на Васильевском острове.

Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Вежливые, приветливые, улыбчивые, свободно говорящие на иностранных языках — такие люди должны создавать впечатление о России в ходе больших футбольных турниров. Волонтеры будут встречать гостей Кубка конфедераций и чемпионата мира в аэропорту, сопровождать в автобусах, работать в гостиницах, на аккредитации СМИ, фестивале болельщиков и на стадионе. Все добровольцы пройдут курсы первой медицинской помощи, а в медицинских учреждениях города будут дежурить студенты медицинских вузов последних курсов обучения.

Будущим волонтерам на открытии центра пожелал удачи посол города-организатора Санкт-Петербурга, знаменитый спортивный комментатор Геннадий Орлов, который за 10 чемпионатов мира, 7 чемпионатов Европы и 17 Олимпийских игр наблюдал множество добровольцев. «Волонтеры и вправду создают настроение для нас, журналистов. Это лицо страны и душа русского человека, — считает популярный комментатор. — Ничего особенного волонтерам придумывать не надо, надо просто быть добрыми и порядочными».

Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

В разговоре с корреспондентом ФАН Геннадий Орлов отметил, что первое, на что обращает внимание зарубежный гость, — это логистика мероприятия: «В Атланте во время Олимпийских игр первые два-три дня был полный коллапс, потому что автобусы, которые возили нас со стадиона на стадион, не знали, куда ехать. В России чемпионат мира будет компактным мероприятием, но все равно людей нужно будет возить из гостиниц. Поэтому у нас предусмотрено, что в каждом автобусе будут работать два-три волонтера».

Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Напомним, Кубок конфедераций — 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля на четырех российских стадионах. В Москве турнир примет стадион «Спартак», в Казани — «Казань Арена», в Сочи — «Фишт», в Санкт-Петербурге — «Зенит-Арена». Геннадий Орлов, который уже провел свой первый репортаж с матча на новом стадионе, поделился с ФАН своим впечатлением от долгожданной и скандальной новой футбольной площадки Петербурга. «Мы, конечно, все были в ужасе, пока наблюдали за строительством, — признался Орлов. — Но в последние три месяца строители — молодцы, они вышли на серьезные позиции. Да, стадион требует доработок: нужно сделать пешеходный мост из Парка 300-летия… Но хорошо, что вице-губернатор Игорь Албин сделал себе кабинет на стадионе и там буквально вкалывал эти месяцы, поэтому и удалось подойти к готовности площадки. Я уже вел репортаж там — это шикарно! На улице  минус два, ветер с залива, а там плюс восемь. Это не стадион, а дворец футбола, один из лучших в Европе, на котором мы теперь можем играть даже зимой».

Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Кубок конфедераций по футболу традиционно стартует за год до чемпионата мира. В 2017 году в нем примут участие восемь мировых сборных. Помимо России, страны — хозяйки ЧМ-2018, на Кубок конфедераций приедут команды из Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии. Еще один участник, победитель Кубка африканских наций — 2017, будет определен в феврале. Мы узнали у Геннадия Орлова, волнуется ли он за выступление наших футболистов. «Сейчас нас всех ждет испытание: для волонтеров, для журналистов, для комментаторов и, конечно, для сборной, — говорит собеседник ФАН. — Футболисты не должны ударить в грязь лицом. Знаете, я почему-то верю в нас. Да, мы коснулись дна на чемпионате Европы во Франции, но сейчас я вижу, как Станислав Черчесов делает команду: он собирает бойцов. В конце концов, болельщик простит, если у твоих противников мастерство было выше, но ты отдавал душу и страсть на футбольном поле».

Геннадий Орлов: ЧМ-2018 по футболу — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Вместе с Геннадием Орловым послами города — организатора Кубка конфедераций и чемпионата мира стали также солист Мариинского театра Василий Герелло, актер и фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский, футболист Вячеслав Малафеев. В ближайшее время официальный статус посла получит футболист Александр Кержаков.

комментарии
Евгения Авраменко
#михаил боярский #станислав черчесов #александр кержаков #игорь албин #василий герелло #вячеслав малафеев #геннадий орлов
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