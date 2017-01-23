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«Финский вояж» Путина и Трампа: роль мирового жандарма ставит США в зависимость от России
Политика

«Финский вояж» Путина и Трампа: роль мирового жандарма ставит США в зависимость от России

Сегодня 18:47
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«Финский вояж» Путина и Трампа: роль мирового жандарма ставит США в зависимость от России

Финляндия готова организовать встречу президентов России и США на своей территории, в рамках саммита Арктического совета. Об этом сообщил журналистам глава финского правительства Юха Сипиля. Насколько этот вариант подходит для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, когда встреча состоится и какие вопросы на ней будут затронуты? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Понятно, что Сипиля говорил очень осторожно: мол, многое будет зависеть от политической ситуации в мире, от разных условий. Хельсинки сигналов от России и США не получал, но в случае чего готов взять организаторские функции на себя. 

«Сейчас многие страны хотят присоседиться к этой теме: вспомним, что перед Финляндией рассматривался вопрос о проведении переговоров в Рейкьявике. Это не последняя попытка разных государств представить себя в качестве посредников. Хотя важно не место проведения встречи, а ее содержание, важна грядущая повестка дня. Путину и Трампу можно найти варианты встречи в Европе, Азии, на других континентах. При этом важно встретиться именно на нейтральной территории, чтобы избежать разных дипломатических нюансов. Скажем, приезд Путина в Вашингтон может дать Трампу повод говорить о том, что России встреча нужнее. Потому тут нужно проработать политический этикет. Кто-то говорит, что страна для переговоров должна быть нейтральна, другие — что она должны быть равноудалена от России и США, третьи делают акцент на личности политических лидеров страны-организатора», — комментирует ситуацию политолог Владимир Оленченко.

Впервые подобную мысль (о встрече президентов России и США в Финляндии) высказал известный дипломат Алекси Харконен. В декабре прошлого года он также допустил возможность собрать Арктический саммит уже в первом полугодии 2017-го. 

«Финский вояж» Путина и Трампа: роль мирового жандарма ставит США в зависимость от России

«Путин и Трамп сами решат, где и в какой момент им встретиться. То, что сейчас Финляндия изъявила желание помочь этой встрече, не гарантирует, что они встретятся именно там. Но необходимость переговоров очевидна практически всему миру. Самое позднее, когда встреча состоится, — во время очередного саммита «большой двадцатки». Такая встреча важнее не для России, а для США. Мы худо-бедно приспособились ко всем проблемам, которые они нам успели создать, а Штаты только сейчас начинают понимать, что проблемы они создавали сами себе, что все неприятности, исходящие от злых русских в целом и злого Путина в частности, — следствие их собственных ошибок и успехов», — отметил в беседе с ФАН политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, уже понятно, что Трамп будет пытаться использовать Россию как противовес Китаю, тогда как мы совершенно не нуждаемся в том, чтобы действительно как-то конфликтовать с Пекином. И именно Вашингтону, что называется, нужнее.

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«Но это не значит, что мы, осознавая эту нужность, должны зазывать Трампа в Москву и потом радоваться маленьким дипломатическим победам. России незачем давить авторитетом, гораздо разумнее демонстративно играть на вторых ролях, давая американцам возможность потешить собственное тщеславие. Нам важна содержательная часть переговоров, Россия не должны встрять в американо-китайскую разборку. Если американцы опустят Китай до того уровня, где он был еще 30–40 лет назад, то им уже ничего не помешает взяться за нас. России важно сохранить хорошие отношения со всем миром. Если мы демонстративно будем твердить всем, что американцы пришли к нам на поклон, это автоматически обернется тем, что Штаты найдут способы надавить на Россию побольнее, чтобы вынудить действовать в их интересах», — добавляет Вассерман.

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Дмитрий Пятов
#владимир путин #дональд трамп #анатолий вассерман #владимир оленченко
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