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Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет
Технологии

Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет

Сегодня 16:49
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Космонавт, герой СССР Александр Волков

Специалисты ФГУП «Организация «Агат» выпустили доклад, в котором предложили выводить на орбиту Земли и Луны специальные станции, на которых смогут останавливаться и заправляться космические корабли, совершающие полеты к другим планетам Солнечной системы. Это отличная идея, которая поможет при освоении дальних рубежей космоса, считает летчик-космонавт, герой СССР Александр Волков.

Идея специалистов опубликована в специальном докладе, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

«Не исключено, что в будущем окажется целесообразным использовать орбитальную платформу не только для запуска кораблей к Луне, но и для приема кораблей, которые возвращаются с орбиты Луны или с базы на Луне. Таким образом, эти корабли будут сохраняться для последующих полетов. Обеспечение такого маневра требует огромных энергетических затрат, но задача может быть упрощена, если топливо для экспедиций будет накоплено на орбитальных станциях вблизи Земли и Луны», — сообщают представители «Агата».

Орбитальная станция-заправщик

По мнению сотрудников организации, главной особенностью траекторий полета человека к Луне и Марсу является то, что они должны быть пролетными, а не траекториями попадания.

«Я считаю, что это действительно актуальная тема, и если действительно будут заправщики летать по орбите Земли, то это очень поможет в освоении дальнего космоса. Почему это актуально? Потому что мы сможем большее количество полезной нагрузки направлять от Земли к другим планетам. Так, космические корабли смогут брать с собой то количество топлива, которое было бы необходимо для выведения на орбиту. А уже на орбите они бы могли заправляться и лететь, куда необходимо. Дело ведь в том, что в безвоздушном пространстве топлива для полетов нужно значительно меньше. Мы можем в десятки раз увеличить полезную нагрузку», — поясняет герой СССР Волков.

В то же время инженеры «Агата» уверены, что новые траектории позволят совершать тормозной импульс на окололунной или околомарсианской орбите ожидания, что, в свою очередь, увеличит свободу в выборе места посадки космического корабля или исследовательского модуля, который будет сброшен на поверхность планеты.

Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет

«В полезную нагрузку входят не только кислород, вода и провиант, но также приборы и аппаратура, которые нужны для исследования. Может, понадобятся буровые установки, может быть, модульные дома, которые будут размещаться на других планетах и которые будут создавать единую космическую базу где-нибудь на Марсе. То есть это очень актуально и решаемо. На сегодняшний день, это решаемо», — заключил космонавт.

Ранее генеральный директор «S7 Космические транспортные системы», дочерней структуры группы S7, Сергей Сопов сообщал, что компания рассматривает вариант создания орбитальной станции на высоте 800–900 км над Землей. Это был бы своего рода космодром, базирующийся не на Земле, а в космосе.

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Сергей Чемеков
#александр волков
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