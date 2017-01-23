Президент США рассказал, чему посвятит неделю после инаугурации

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп первую неделю после вступления в должность посвятит вопросам создания новых рабочих мест и национальной безопасности. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Неделя будет загруженная, основное внимание будет уделено рабочим местам и национальной безопасности. В 9.00 разговор с высшим руководством об американской промышленности», — заявил Трамп, сообщает «Утро.ру».

В день инаугурации, Дональд Трамп издал первые указы. Он утвердил отставного генерала Джеймса Мэттиса в должности главы Минобороны США и отменил реформу здравоохранения, запущенную его предшественником Бараком Обамой.