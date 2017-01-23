Порошенко обсудил с президентом Эстонии антироссийские санкции

Таллин, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд.

В ходе диалога стороны обсудили антироссийские санкции.

«Россия также должна следовать всем международным договорам», — заявила Кальюлайд по итогам переговоров.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что русофобские настроения странам Прибалтики и Восточной Европы навязываются извне.

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