Канал ARD выпустил фильм-компромат специально к приезду IAAF в Россию

Москва, 23 января. Выход нового документального фильма немецкого телеканала ARD о применении допинга среди российских спортсменов был специально приурочен к приезду делегации IAAF в Россию.Об этом заявил тренер по легкой атлетике Сергей Епишин, который тоже стал героем фильма.

«В эти дни комиссия IAAF встречается с представителями нашей федерации, и фильм сделан как раз к ее приезду. Нужно было сделать хоть какой-то компромат, чтобы создать негативный фон вокруг России», — отметил он.

Епишин опроверг распространенную ARD информацию о том, что он лично брал со спортсменов 200 тыс. рублей за допинг.

«Это бред, придуманный для усиления общего эффекта», — пояснил тренер в интервью RT на русском.