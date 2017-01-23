Савченко назвала двух главных врагов Украины

Киев, 23 января. Власти Украины являются вторым врагом простых граждан страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она пояснила, что в ходе недавней встречи с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким ей удалось найти с ними общий язык. Также Савченко добавила, что увидела в лидерах Донбасса простых людей, которые устали от войны.

«Мне очень хочется донести до людей какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто ожесточили свое сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два. Потому что номер один — это Россия», — заявила она.

Стоит напомнить, что Надежду Савченко исключили из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины из-за публикации списка военнопленных, которые находятся в Донбассе.