Сирия новости 23 января 16.30: 65 террористов уничтожено в Алеппо, сирийская армия сдерживает натиск ИГ в Дейр эз-Зоре

Сирия, 23 января. Турецкое командование заявило об уничтожении 65 боевиков ИГ* в провинции Алеппо. В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и террористами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

К северо-западу от Дамаска сирийская армия продолжает наступление на позиции вооруженных формирований. Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе города Аз-Забадани.

Провинция Латакия

Силы сирийской армии открыли огонь по позициям боевиков-исламистов в районе нагорье Джабаль аль-Акрад. Также в небе над районом были замечены самолеты-разведчики ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Вооруженные формирования обстреляли из гранатометов и тяжелых пулеметов позиции «Демократических сил Сирии» (SDF)**** в городе Телль Рифаат на севере провинции Алеппо. Источники в оппозиции сообщают об убитых и раненых в рядах курдских отрядов.

Параллельно с этим правительственные войска открыли огонь по позициям боевиков-исламистов в районе населенных пунктов Банан и Минтар к югу от Алеппо, а также в окрестностях селения Кафр Даиль и Аль-Мансура в западной части провинции.

Напомним, что накануне боевики обстреляли район военной академии в западной части Алеппо, вследствие чего погибли шесть военнослужащих сирийской армии, в том числе офицер в звании генерала.

Турецкое командование, между тем, заявило об уничтожении 65 террористов ИГ вчера на северо-востоке провинции Алеппо.

Согласно заявлению турецкого генштаба, войска, участвующие при поддержке отрядов вооруженной сирийской оппозиции в операции «Щит Евфрата», открыли огонь по 194 объектам группировки, в результате чего были уничтожены укрепленные позиции, бункеры, вооружение и транспортные средства террористов.

Одновременно с этим ВВС Турции нанесли удары по 14 объектам террористов в районе города Аль-Баб и населенного пункта Базаа, были уничтожены 6 штабов, 7 бункеров и заминированный автомобиль группировки.

Кроме того, ударами беспилотников ВВС Турции в районе города Тадиф и населенных пунктов Абу Джаббар и Увейшиа, были уничтожены 3 бронетранспортера, танк, оснащенный пулеметом автомобиль и несколько гранатометов.

В свою очередь, турецкие саперы обезвредили 25 кустарных взрывных устройств и 12 мин в освобожденных от террористов районах.

Провинция Хомс

В юго-восточной части провинции Хомс сирийская армия ведет ожесточенные бои с боевиками ИГ в районе дорожной развязки у города Аль-Карьятейн.

На востоке провинции правительственные войска продолжают наступление на позиции террористов в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4), пытаясь развить успех, достигнутый в субботу бойцами спецподразделения «Щит», и установить контроль над второй ключевой высотой в районе Пальмиры. Артиллерия сирийской армии продолжает наносить удары по позициям ИГ в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в окрестностях населенных пунктов Альбу Омар и Аль-Джуфра, в районе кладбища, а также близ военного аэродрома к югу от Дейр эз-Зора.

В районе Панорамы продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и ИГ. Сирийские активисты сообщают, что сирийская армия ожидает прибытия подкреплений.

В окруженном террористами квартале в южной части города военная авиация сбросила бойцам сирийской армии контейнеры с продовольствием и медикаментами.

К востоку от Дейр эз-Зора ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ в окрестностях городов Аль-Маядин и Аль-Мухасан, а также в районе населенного пункта Альбу Лейл.

Провинция Даръа

ВВС Сирии нанесли два удара по позициям боевиков в районе города Нава на северо-западе провинции Даръа. Об этом сообщают сирийские активисты.

Одновременно с этим поступили сообщения, что на трассе, связывающей селения Восточный Аль-Карак и аль-Мусайфара в восточной части провинции, взорвался заминированный бензовоз, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Провинция Идлиб

Сирийские активисты сообщают, что боевики группировки «Джунд аль-Акса», связанной с «Джебхат Фатх аш-Шам»****, начали прошлой ночью начали уходить из районов горной цепи Джабаль аз-Завия в южной части провинции Идлиб в направлении северной части провинции Хама.

Необходимо напомнить, что обстановка в провинции в последние дни была крайне напряженной в связи со столкновениями между боевиками связанных с «Джебхат Фатх аш-Шам» формирований с одной стороны и исламистами группировки «Ахрар аш-Шам» с другой.

Стороны обменивались артиллерийским огнем, в результате чего также погибли несколько мирных жителей.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Ас-Саан в северной части провинции Хама. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Аль-Хасака

Стали известны подробности гибели нескольких мирных жителей в окрестностях города Аль-Камышлы на севере провинции Аль-Хасака.

Как сообщают сирийские активисты, мужчина, женщина и ребенок из одной семьи погибли и еще несколько человек из их родни получили ранения при взрыве мины близ дороги, связывающей Аль-Камышлы с населенным пунктом Хамис к югу от города.

Еще два человека – мужчина и ребенок – были ранены в районе селения Марджан, где взорвался заминированный мотоцикл.

Другие источники в то же время сообщают о шести погибших.

Ирак

Более четырех тысяч жителей Мосула вернулись из лагерей беженцев в свои дома в освобожденных от террористов ИГ районах восточной части города. Об этом заявило министерство миграции Ирака.

Командование группировки ИГ тем временем издало декрет, позволяющий казнить женщин и детей, пытающихся бежать из контролируемых террористами районов. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в провинции Найнава.

Согласно новому декрету, все мирные жители, в том числе женщины и дети, пытающиеся бежать с территорий «халифата», считаются неверными и могут быть казнены, а все их движимое и недвижимое имущество отходит к группировке.