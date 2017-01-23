Организатор Femen объяснила слухи о роспуске движения завистью и забвением

Киев, 23 января. Организатор украинского движения Femen опровергла заявления одной из бывших активисток о распаде движения. «Разошлись, как в море корабли», — заявила ранее Яна Жданова, однако, по словам Анны Гуцол, эти сообщения просто забавная попытка напомнить о себе.

Комментируя заявления Ждановой, Гуцол подчеркнула, что сама Яна два года назад переехала во Францию и давно уже не участвует в работе движения, хотя оно по-прежнему существует.

«Яна давно не участвует: уже года два прошло с тех пор, как переехала во Францию, поэтому забавно слышать от нее комментарии. На остатке былой славы пытается приобщиться, напомнить о себе», — заявила она в комментариях телеканалу Life.

Кроме того, Гуцол особо подчеркнула, что Femen не является организацией, «поэтому решение о его роспуске принять не может никто».

Она уточнила, что идея протестующих топлес-активистов не зависит ни от ее мнения, ни от мнения Ждановой.

