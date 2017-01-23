Сенатор Лукин: Гуманитарные проблемы в Сирии должны решаться комплексно

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая на межсирийских переговорах в Астане, заявил о необходимости срочного решения гуманитарной проблемы в САР во избежание повторения катастрофы в Ливии. Однако только РФ на данный момент оказывает самую активную гуманитарную помощь сирийскому народу. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в ситуации.

По словам спецпосланника, не стоит упускать из виду тот горизонт, к которому стремится сирийский народ: «освобождение заключенных, похищенных, благополучное возвращение сирийских беженцев и временно перемещенных лиц — мужчин и женщин». Также, по его словам речь идет о возвращении к нормальной жизни в каждом уголке страны и стабильной работе «основных сирийских организаций и объектов инфраструктуры». «Мы не хотим еще одну Ливию», — заявил де Мистура.

Ситуация в Ливии не спокойна и по сей день. С 2011 года в стране то и дело разгорается гражданская война. После свержения и убийства главы Ливии Муаммара Каддафи, боевые действия ненадолго затихли. Однако затем в стране образовались одновременно три правительства, огромные территории захватило ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Вооружённые столкновения между различными фракциями и группировками длились с 2011 по 2014 годы. Следом за этой бедой в 2014 году началась новая гражданская война между исламскими силами (в том числе ИГ) правительственными войсками вспыхнула на севере Ливии. Трудно представить, какой ущерб был нанесен гуманитарной обстановке постоянными бомбежками. За время вооруженного конфликта только в 2011 году, погибли боле 50 тысяч человек, 10-15 тыс. человек ежедневно покидали территорию Ливии в поисках убежища. Число беженцев составило порядка 750 тысяч человек.

А благодаря ударам НАТО, которые приняли активное участие в «защите мирного населения», бомбами с обеднённым ураном, на севере Ливии возникли территории, на которых радиационный фон в разы превышает допустимые значения.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что решение одной гуманитарной ситуации без комплексного подхода к ситуации в стране ни к чему не приведет.

«Я думаю, что проблема должна быть решена в рамках таких же переговоров, которые в свое время положили начало европейскому процессу в Хельсинки. Переговоры велись слитно по трем корзинам: безопасность, экономические вопросы и финансирование, и гуманитарная ситуация — создание минимальных усилий для нормальной человеческой жизни в столь трудных военных условиях. Проблемы должны решаться одновременно, — комплексно, — потому что без такого подхода не будут решены другие трудные ситуации в Сирии, — считает собеседник ФАН, сенатор Лукин. — Нельзя решать вопрос безопасности, не решая вопрос гуманитарной обстановки. Мы не будем говорить, какой вклад должны внести представители ООН. Все стороны должны вестись по всем аспектам. Что касается стран, то на данный момент задействованы четыре государства, но к ним должны подключиться и другие политические игроки. Только тогда мы можем продвинуться вперед».

Напомним, что российская сторона не раз сообщала о том, что представители ООН не спешат облегчать сложившуюся в Алеппо и других регионах САР гуманитарную обстановку. Напомним, что по словам официального представителя Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенкова, после того, как восточные районы Алеппо были очищены от боевиков, ООН прекратила оказание гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.