Московская няня-убийца отправлена на принудительное лечение

Москва, 23 января. Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, которая убила девочку в Москве, по решению суда отправлена на принудительное лечение в психбольницу. Об этом в понедельник заявила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

«Поскольку судебное решение от 24 ноября прошлого года в отношении Бобокуловой не было обжаловано в апелляционном порядке, постановление Хорошевского суда Москвы 6 декабря того же года вступило в законную силу», — пояснила она агентству «Интерфакс».

Напомним, что в ноябре прошлого года Хорошевский суд Москвы признал Бобокулову невменяемой и постановил отправить ее на принудительное лечение. Няня задушила ребенка, за которым должна была приглядывать, а после отрезала ему голову и подожгла квартиру своих нанимателей.