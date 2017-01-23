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Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков
Политика

Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков

Сегодня 16:34
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Пушков: Победа Фийона заметно усилит пророссийский фланг в Евросоюзе

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер Франсуа Фийон, высказался о бесполезности экономических антироссийских санкций. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил о высказывании Фийона с членом комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, политиком, ученым и общественным деятелем, профессором МГИМО Алексеем Пушковым.

По мнению кандидата в президенты Франции, Европейский союз должен восстановить отношения с Российской Федерацией. Он отметил, что Евросоюз в прошлом сделал очень много ошибок. Кроме того, отношения с Россией — вопрос стратегического будущего Европы. По словам Фийона, РФ — великая страна, к которой нельзя относиться легкомысленно. Фийон подчеркнул, что Россию нельзя заставить действовать так, как того захотят страны Запада, введя санкции.

«В случае избрания во Франции президента, который будет выступать за снятие санкций против России, заметно усилится тот фланг в Евросоюзе, который выступает за пересмотр политики ЕС в отношении Москвы. И здесь, конечно, произойдет распределение силовых полей. Если до сих пор шесть-семь государств выступали за то, чтобы санкции начали пересматривать (Греция, Австрия, Словакия, Кипр и еще несколько стран), то теперь у них может появиться лидер в лице Франции. Это существенно ослабит позиции антироссийского крыла в Европейском союзе. Это во-первых. Во-вторых, если Франсуа Олланд послушно идет за Меркель в этом вопросе, то можно ожидать, что Франсуа Фийон не будет согласен с подходом Берлина. И тогда в этом отношении наметится раскол между двумя ведущими государствами Европейского союза, существенно ослабив позиции Меркель», — пояснил Алексей Пушков.

Пушков: Победа Фийона заметно усилит пророссийский фланг в Евросоюзе

Тем не менее, заметил сенатор, вопрос отмены санкций против России будет сложным, потому что ему активно могут противостоять Польша, государства Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), Швеция, возможно, Великобритания, которая все еще остается частью Европейского союза.

«Есть пять-шесть государств, которые очень жестко выступают по этому вопросу. Поэтому быстрого снятия санкций я не прогнозирую. На мой взгляд, какие-то изменения могут начаться к концу 2017-го — началу 2018 года», — резюмировал Алексей Пушков.    

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Илья Муромский
#алексей пушков #франсуа олланд #франсуа фийон
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