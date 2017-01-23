Политолог Мухин: За демаршем оппозиционеров в Астане стоят США

Встреча в Астане началась совсем недавно, но уже оттуда поступают неприятные известия. Правительство Сирии обвиняет представителей вооруженной оппозиции в попытке срыва переговоров.

Мухаммед Аллюш, глава делегации «умеренных», не только нарушает правила дипломатического этикета, но также оправдывает действия террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), заявил сегодня постоянный представитель САР в ООН Башар Джаафари. В связи с этим Джаафари не чурается назвать террористом и самого Аллюша.

«Заявление Аллюша было направлено на срыв переговоров. Нас неприятно удивило заявление представителя террористических группировок, который в своем выступлении ушел от дипломатического языка», — отмечает глава сирийской делегации. Он добавил, что легитимное правительство страны не намерено «быть частью сценария, направленного на срыв заседания в Астане».

Напомним, что сам Мухаммед Аллюш представляет за столом переговоров оппозиционную группировку «Джейш аль-Ислам». Кроме нее на встрече в Астане представлены и другие формирования из сирийских провинций Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия. Многие из них объединены под эгидой так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА). Декларируемая цель оппозиционеров — добиться закрепления начавшего действовать в конце декабря перемирия, освобождение заключенных и обеспечение гуманитарного доступа в те регионы Сирии, где все еще продолжаются бои.

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Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку всему этому эпизоду.

«Давайте все же дождемся окончания переговоров. Не первый раз возникают такие сложности, особенно в связи с участием в переговорном процессе представителей так называемой умеренной оппозиции. Оно и неудивительно. США, фактически, отказались принимать участие в данном формате. Для них он не является комфортным. Между тем часть представленной в Астане умеренной оппозиции являются клиентами Америки. Именно она сейчас и пытается сорвать или, по крайней мере, затруднить переговорный процесс. Само существование казахстанского формата для Белого дома не очень выгодно», — приводит свою точку зрения политолог.

Следует полагать, что и Россия, и Иран, и Турция были осведомлены о возможности подобного демарша «умеренных». Учитывая, что встреча в Астане готовилась достаточно долго, можно предположить, что страны-гаранты сирийского перемирия уже заранее выработали дипломатические механизмы купирования таких эксцессов. Казахстанский формат, уверен эксперт, не рухнет из-за одной пикировки между Дамаском и оппозицией, ему суждено стать рабочим.

«Вообще на самой первой встрече в Астане сложно было ждать чего-то еще. Слишком много противоречий между сторонами сирийского конфликта. Их не разрешить в ходе одной или даже двух встреч. Достижение какого-то реального позитивного результата — процесс, который затянется на месяц или даже несколько месяцев», — подводит итог глава Центра политической информации.