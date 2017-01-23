Стало известно, когда откроют станцию московского метро «Нижняя Масловка»

Москва, 23 января. Строительство станции московского метро «Нижняя Масловка» завершится в сентябре 2018 года.

«Основные строительные работы на станции «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура — Второго кольца метро — завершатся в сентябре 2018 года», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Телеканал 360.

Также мэр Москвы рассказал, что первый этап строительства второго кольца метро — от «Делового Центра» до «Петровского парка» — завершат в 2017 году. Словом, из этого становится понятно, что, вполне возможно, москвичи смогут пользоваться станцией «Нижняя Масловка» в 2019 году.

Станция «Нижняя Масловка» станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Савеловская», на этой станции будет пересадка между двумя линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным транспортом. Планируется, что пассажиропоток на ТПУ «Савеловская» составит около 300 тысяч человек в день.