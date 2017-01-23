Небу над Донбассом Порошенко присвоил особый статус

Киев, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко создал над Донбассом отдельную военно-воздушную зону. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

Согласно указу Порошенко, воздушное пространство Украины теперь делится на район над Черным морем и зоны «Запад», «Юг», «Центр», «Восток». Границы последней из них охватывают территории, которые контролируют Донецкая и Луганская народные республики.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал действия президента Украины Петра Порошенко, который уклоняется от реализации соглашений по Донбассу.

Читайте по теме: Новости Новороссии: Донбассу под угрозой экологической катастрофы, ЛНР вновь оказалась под огнем ВСУ