Рогозин доложил Путину о начале летных испытаний авиалайнера МС-21

Ново-Огарево, 23 января. Новый пассажирский авиалайнер МС-21 будет поднят в воздух в начале весны 2017 года в рамках летных испытаний. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В начале весны примерно мы поднимем в воздух МС-21, наш магистральный самолет. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В Иркутске сейчас идет подготовка к первому полету МС-21», — пояснил президенту Рогозин.

Вице-премьер также добавил, что правительством подготовлен план, согласно которому к началу серийного производства МС-21 начнется сборка ближнемагистральных пассажирских самолетов Ил-96-400 и Ил-114.