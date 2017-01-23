Ученые объяснили, почему современные дети никогда не сядут за руль

Вашингтон, 23 января. Первые беспилотные автомобили появятся уже через 10-15 лет. В этом уверен глава Института робототехники при Калифорнийском университете в Сан-Диего Хенрик Кристенсен.
Таким образом, считает он, нынешнему поколению детей уже не придется учиться управлять транспортным средством и сдавать на права.
«Полноценное будущее автономного транспорта наступит уже через 10-15 лет. Все автопроизводители заявляют, что в течение ближайших пяти лет уже выведут на дороги серийные полностью беспилотные модели», — отметил Кристенсен.