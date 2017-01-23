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Команда дочери Трампа похвалила российское приложение для аэрофобов
Технологии

Команда дочери Трампа похвалила российское приложение для аэрофобов

Сегодня 16:08
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Команда дочери Трампа похвалила российское приложение для аэрофобов

Вашингтон, 23 января. Команда дочери президента США Иванки Трамп посоветовала пользователям Twitter российское приложение для iOS, которое помогает справиться со страхом летать на самолетах.

«Боритесь со своим страхом летать с помощью этого приложения, предсказывающего турбулентность»,  — написала команда Иванки Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Речь идет о приложении отечественных разработчиков SkyGuru, которое информирует владельцев смартфонов о зонах турбулентности и примерном времени пребывания в них. Так, программа с помощью специального сигнала оповещает пользователя, что через несколько минут воздушное судно попадет в зону турбулентности. Кроме того, приложение может объяснить страдающим аэрофобией людям причину конкретных маневров, которые совершает экипаж самолета.

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Ксения Тасманова
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