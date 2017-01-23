ДНР: окрестности Ясиноватой попали под артиллерийский огонь ВСУ

Донецк, 23 января. Военнослужащие украинской армии в понедельник среди бела дня открыли огонь по территории промышленной зоны вблизи Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 152 мм. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, противник выпустил не менее 20 снарядов.

Кроме того, украинские военные на протяжении дня подвергали обстрелам прифронтовые территории Тельмановского и Новоазовского районов ДНР: села Белая Каменка и Ленинское были обстреляны из минометов калибра 82 мм. Донецкий аэропорт также попал под огонь ВСУ.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Читайте также: Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ с вечера выпустили 159 мин и артиллерийских снарядов по югу ДНР, окрестностям Ясиноватой, Горловки и Донецка.