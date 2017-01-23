Представители оппозиции Сирии приглашены в Совет Федерации

Липецк, 23 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 23-25 января представители оппозиции Сирии встретятся с членами международного комитета Совфеда в Москве. По ее словам, вклад России в парламентскую дипломатию - предстоящая задача.

Матвиенко указала на важность налаживания мирного политического диалога по урегулированию ситуации в Сирии. Она также отметила, что объединив усилия, Россия, Иран и Турция добились прекращения огня и начала внутрисирийского урегулирования.

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Напомним, ранее сообщалось, что делегации РФ, Ирана и Турции потребовали от представителей умеренной оппозиции отмежеваться от запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».