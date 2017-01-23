NYT объяснила, почему 2017 год станет лучшим в истории человечества

Нью-Йорк, 23 января. Наступивший 2017 год может оказаться лучшим в истории человечества. С таким прогнозом выступил колумнист газеты The New York Times Николас Кристоф.

При этом журналист заметил, что такие предположения вовсе небеспочвенны. «По факту, некоторые важные вычисления говорят о том, что 2016 год был лучшим в истории, а 2017 может стать ещё лучше", — пишет он.

В частности, по словам Кристофа, исследования Всемирного банка говорят о том, что ежедневно 250 тыс. человек перестают жить в условиях экстремальной бедности. Колумнист NYT также отметил рост числа детей, которых удалось спасти с помощью вакцинации и борьбы с различными заболеваниями. С 1990 года были спасены более 100 млн детских жизней, а вероятность смерти ребенка упала на 50%.

Кроме того, Кристоф сообщил, что в 1980-х годах за чертой экстремальной бедности находились более 40% всех людей, а сейчас таковых меньше 10%. К 2030 году, по его прогнозу, этот показатель может сократиться до 3 или 4%.

«Важно, что сегодня 18 тысяч детей, которые ранее бы умерли из-за обычных заболеваний, выживут, 300 тысяч человек получат электричество и 250 тысяч выберутся из экстремальной нищеты», — убежден журналист.