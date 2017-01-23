Пятилетний ребенок в Челябинской области задохнулся в надетом на голову пакете

Челябинск, 23 января. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели пятилетнего ребенка в Челябинской области. Об этом в понедельник сообщили представители Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел в Златоусте. Согласно предварительной информации, ребенок надел на голову пакет и задохнулся. Тело мальчика обнаружила бабушка, которая должна была присматривать за внуком.

«Когда родители уже ушли, а бабушка еще не пришла, ребенок надел на голову целлофановый пакет», — указано в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало издание Дни.ру, в Санкт-Петербурге скончался трехлетний ребенок, который подавился жевательной резинкой.

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