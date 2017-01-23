Матвиенко: Россия не обсуждает вопрос создания новых военных баз за рубежом

Москва, 23 января. Российские власти пока не обсуждают вопрос создания новых военных баз за рубежом. Такое заявление сделала в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя размещения российского флота в сирийском порту Тартус.

«Ни о каких других военных базах речи не идет, сегодня этот вопрос не обсуждается», — пояснила она во время встречи с журналистами.

Напомним, что на прошлой неделе Россия и Сирия подписали соглашении о расширении модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Теперь там может находиться одновременно до 11 кораблей.