Ясиноватая: ВСУ обстреляли жилую многоэтажку

Ясиноватая, 23 января. В Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в жилой девятиэтажный многоквартирный дом. В целом за сутки киевские силовики 579 раз обстреляли территорию ДНР.

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, снаряд попал прямо в жилую многоэтажку, но, к счастью, не разорвался.

Вечером 21 января ВСУ обстреляли жилой дом в третьем микрорайоне города. Об этом заявили в местной горадминистрации. Есть информация, что обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра. Это предварительные данные. На месте происшествия работают спасатели.

Украинские силовики в эти дни проводят перегруппировку сил в районе Попасной и Золотого, стягивают к линии соприкосновения артиллерию и бронетехнику.