Половина американских мужчин оказалась носителем заразного вируса

Вашингтон, 23 января. Почти половина американских мужчин оказалась инфицирована одним их типов вируса папилломы человека. Об этом сообщили американские онкологи.

По данным медиков, носителем вируса являются 45% мужчин в США. У большинства людей вирус не вызывает симптомов и может проходить сам по себе, однако 25% мужчин являются носителями типа вируса, который взывает рак шейки матки у женщин.

При этом вакцинированы против вируса всего 10,7% мужчин, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее группа ученые открыла механизм действия перспективных противораковых молекул, который может улучшить их свойства и создать безопасные для здоровых клеток препараты, сообщает «Индикатор».