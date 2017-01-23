Тело 10-месячной девочки обнаружили под Воронежем

Воронеж, 23 января. В Воронежской области расследуется загадочная смерть десятимесячной девочки, чье тело было обнаружено в квартире дома в городе Россошь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Тело младенца 2016 года рождения было обнаружено в субботу, 23 января. после чего началась доследственная проверка. В ходе предварительного осмотра тела девочки следователи не обнаружили следов насильственной смерти, однако это еще предстоит подтвердить в ходе судмедэкспертизы. Также специалисты опросили родителей погибшей и оценили жилищные условия.

«Семья полная, благополучная, на учете в ПДН и КДН не состоит», — отметили в пресс-службе.