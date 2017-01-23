Матвиенко рассказала о причинах закрытия фабрики Roshen в Липецке

Москва, 23 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не препятствовала работе кондитерской фабрики Roshen в Липецке.

Так, комментируя решение руководства предприятия закрыть производство, Матвиенко сказала, что здесь имеют место, скорее, экономические причины.

«Никаких препятствий для работы фабрики в Липецке господина Порошенко в России не было, и никакой политической подоплеки не было», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фабрика Roshen в Липецке могла бы продолжить работу, но решение о ее закрытии приняли акционеры.

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