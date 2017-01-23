Голодец назвала средний размер пенсии россиян в 2017 году

Москва, 23 января. Средний размер пенсии в России в 2017 году составит 13 620 рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Голодец отметила, что размер пенсии на 60% превышает прожиточный минимум. По словам вице-премьера, увеличение переиндексации пенсий коснется 31400 россиян.

«Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута», – цитируют Голодец «Дни.ру».

Напомним, 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал распоряжение об индексации пенсий для неработающих пенсионеров с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции, который составил 5,4%.