Ученые предложили лечить алкоголиков конями, а невротиков — кошками

Москва, 23 января. Ученые назвали пять главных видов животных-лекарей, способных спасти человека от депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма, наркомании и невроза.

Исследования провела группа биологов из разных стран. По итогам экспериментов, ученые сделали вывод, что лучше всего справиться с неврозами помогут кошки, собаки облегчат душевное состояние после даже очень тяжелой трагедии, а также могут предотвратить развитие и заболеваний, поражающих сосуды и сердце.

Общение с конями предписали алкоголикам и наркозависимым. По мнению ученых, лошади могут помочь желающим отказаться от этих пагубных привычек.

Кроме того, биологи напомнили о той пользе, которую приносят пчелиный мед и змеиный яд, широко применяемые в медицине для лечения самого широкого спектра недугов.

