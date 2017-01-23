США отметили инаугурацию Трампа масштабными акциями протеста

Вашингтон, 23 января. Сотни тысяч американцев вышли с протестами на следующий день после инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

По данным американских СМИ, около двух миллионов человек приняли участие в акциях протеста на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. При этом около полумиллиона человек приняли участие в «Женском марше», который состоялся в Вашингтоне.

Однако протесты в Вашингтоне проходили и в день вступления Дональда Трампа в должность. По данным полиции, во время инаугурации в Вашингтоне, были задержаны несколько сотен человек, которые пытались сорвать церемонию. В настоящее время им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков.

Однако самым ярким стало выступление на митинге в Вашингтоне певицы Мадонны, которое в прямом эфире транслировал телеканал CNN. Певица со сцены высказалась в адрес нового президента США, используя ненормативную лексику, а также заявила, что планировала взорвать Белый дом, «но это ничего не решит», а победить поможет только любовь.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что президент США Дональд Трамп обнял и поцеловал директора ФБР Джеймса Коми, который возобновил расследование против Хиллари Клинтон.