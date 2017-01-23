Семилетняя девочка и трое взрослых погибли в страшном ДТП в Марий Эл

Йошкар-Ола, 23 января. На трассе в Медведевском районе Марий Эл столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Среди жертв аварии есть ребенок.

Как сообщает «Свободная пресса», в субботу днем иномарка Hyundai вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Полицейские предполагают, что 35-летняя автоледи за рулем легковушки превысила скорость и не учла неблагоприятные погодные условия.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажирки Hyundai, включая семилетнюю девочку. По данным республиканского ГУ МВД, они умерли до приезда скорой.