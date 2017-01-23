FAN-TV Лента новостей
Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация
Весь мир

Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация

Сегодня 15:41
7087

Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация

Киев, 23 января. Скандально известное украинское движение Femen прекратило свое существование. Об этом в понедельник заявила активистка организации Яна Жданова.

По ее словам, команды, которая создавала FEMEN, больше нет. Теперь речь идет просто о заимствовании изобретенной FEMEN формы протеста.

«Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет. Сейчас Femen — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — отметила она.

Жданова подчеркнула, что процессы, которые привели организацию к распаду, начались еще в 2015 году, когда стали появляться самопровозглашенные лидеры, которые зародили конфликт в коллективе, сообщает Lenta.Ru.

Напомним, что у FEMEN не было как таковой идеологии или четкой программы — организация протестовала против религиозных институтов, органов власти, политических или социальных тенденций. Однако у FEMEN был четко выраженный стиль протеста — активистки во время своих акций частично обнажались и использовали краску.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

Сегодня 17:20
83

Космонавт Волков: Орбитальные заправщики помогут при освоении далеких планет

Сегодня 16:49
113

Сенатор Лукин: Гуманитарные проблемы в Сирии должны решаться комплексно

Сегодня 16:37
97

Франция Фийона возглавит поход против санкций и пророссийское крыло в ЕС — Пушков

Сегодня 16:34
129

Сирия новости 23 января 16.30: 65 террористов уничтожено в Алеппо, сирийская армия сдерживает натиск ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:30
487
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Делегация Дамаска по неизвестной причине покинула зал переговоров в Астане

17:29

Пьяный пациент избил врача-травматолога в больнице под Волгоградом

17:29

Арабские журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане

17:27

Петербургским детям запретят гулять по кладбищам без родителей

17:25

Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

17:20

Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков

17:19

Торнадо в США оставил без крыши над головой жителей Джорджии

17:16

Тамбовский подросток несколько месяцев планировал убийство своей семьи

17:09

Томские ученые научились предсказывать град и смерчи

17:08

Россия увеличила производство водки

17:05

Бизнесмен из России разбился насмерть на скалистом пляже в Португалии

17:03

Госдума хочет сурово наказывать за угрозы врачам

17:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Делегация Дамаска по неизвестной причине покинула зал переговоров в Астане
Читать
Закрыть