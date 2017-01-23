Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация

Киев, 23 января. Скандально известное украинское движение Femen прекратило свое существование. Об этом в понедельник заявила активистка организации Яна Жданова.

По ее словам, команды, которая создавала FEMEN, больше нет. Теперь речь идет просто о заимствовании изобретенной FEMEN формы протеста.

«Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет. Сейчас Femen — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», — отметила она.

Жданова подчеркнула, что процессы, которые привели организацию к распаду, начались еще в 2015 году, когда стали появляться самопровозглашенные лидеры, которые зародили конфликт в коллективе, сообщает Lenta.Ru.

Напомним, что у FEMEN не было как таковой идеологии или четкой программы — организация протестовала против религиозных институтов, органов власти, политических или социальных тенденций. Однако у FEMEN был четко выраженный стиль протеста — активистки во время своих акций частично обнажались и использовали краску.