Армия Ирака в Мосуле уничтожила 50 террористов ИГ

Эль-Кувейт, 23 января. Правительственные войска Ирака ликвидировали не менее 50 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) на севере Мосула, информирует телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на заявление министерства обороны республики.

По данным ведомства, в ходе военной операции были также ликвидированы шесть начиненных взрывчаткой автомобилей боевиков.

Мосул, административный центр провинции Найнава, уже больше двух лет удерживают террористы. Сейчас ведется операция по освобождению города. Операцию ведет армия Ирака при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США.