Один из фигурантов дела «Правого сектора» разыскивается Интерполом

Москва, 23 января. Один из фигурантов дела «Правого сектора» находится в розыске по линии Интерпола с 2014 года. Как стало известно ФАН, речь идет о 27-летнем Александре Валове из Мурманска. В розыске он находился после того, как скрылся от суда.

В 2013-2014 году в Мурманской области проходило резонансное дело экстремистской организации «Белый крест». Создателем ее был тот самый Александр Валов, который сейчас подозревается в участии в экстремистском движении «Правый сектор». По версии следствия, три члена «Белого креста» напали на граждан Узбекистана. Правда, в драке в итоге пострадали как раз скинхеды. В ходе следствия один из членов «Белого креста» Игорь Билан вступил в сделку со следствием и «сдал» своих подельников. Было возбуждено три уголовных дела о руководстве экстремистской организацией, хулиганстве и нанесении побоев, уточнил источник ФАН.

Второй член Евгений Филимонов был осужден на 2,1 года общего режима. А главный фигурант Валов при передаче материалов дела в суд, сбежал на Украину, хотя находился под подпиской о невыезде. Там вступил в ряды батальона «Азов», попросил вида на жительство и статуса беженца.

Российские правоохранительные органы тогда объявили его в международный розыск. Так как Украина является членом Интерпола, то правоохранительные органы соседней страны просто обязаны выдать России скрывшегося от суда человека. Так как помимо экстремизма, Валов обвиняется в таких «общепризнанных» преступлениях, как хулиганство и побои. Их квалифицировать, как «оппозиционную борьбу» невозможно.

Напомним, движение «Правый сектор» запрещено в России.