ПАСЕ автоматически переизбрала председателя

Страсбург, 23 января. Парламентская ассамблея Совета Европы автоматически переизбрала председателя Педро Аграмунта. Кроме того, в ходе открытия январской сессии ПАСЕ подтвердила полномочия всех национальных делегаций, за исключением Словакии.

Поводом для такого решения по словацкой делегации стало недостаточное присутствие женщин, передает РИА Новости. Планируется, что в ходе зимней сессии развернется дискуссия, на которой будут обсуждаться полномочия этой делегации. Отметим, что российская делегация в зале ПАСЕ отсутствовала.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия является одним из главных спонсоров ПАСЕ, и ситуация, связанная с неучастием делегации РФ в работе организации, может измениться в любой момент.

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