Трамп обгонит Проди и ЕС в вопросе отмены санкции против России — Пушков

Москва, 23 января. Евросоюз не станет спешить с отменой санкций и подождет решения нового президента США. Такое мнение выразил в понедельник член Совета Федерации России Алексей Пушков, комментируя недавнюю инициативу бывшего главы Еврокомиссии Романо Проди.

«Экс-глава Еврокомиссии Проди призвал ЕС первым снять санкции, не дожидаясь Трампа. Но, скорее всего, ЕС вновь отдаст инициативу США. Как обычно», — пишет Пушков в Twitter.

Отметим, что и отмена санкций американской стороной тоже пока остается под вопросом. Как сообщает портал Ura.Ru, несколько сенаторов США намерены не допустить отмены ограничительных мер, введенных в отношении России.