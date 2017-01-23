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Трамп счел свою налоговую декларацию неинтересной для публикации
Политика

Трамп счел свою налоговую декларацию неинтересной для публикации

Сегодня 15:28
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Трамп счел свою налоговую декларацию неинтересной для публикации

Вашингтон, 23 января. Американцам была неинтересна налоговая декларация президента США Дональда Трампа, когда они голосовали за него. Об этом заявила советник американского лидера Келлиэнн Конуэй.

При этом опрос ABC и Washington Post показал, что данные Трампа о доходах и налоговых отчислениях интересны 74% американцев. При этом сам Трамп неоднократно заявлял, что его отчет проходит аудит в налоговой службе.

Как сообщала НСН, по мнению экспертов, Трампу грозим импичмент, если противники попытаются использовать обвинения в связях с РФ и неспособности защитить США.

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Катерина Михайлиди
#дональд трамп
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