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Депутат Швыткин: Если группировки в Сирии не отмежуются от ИГ и «ан-Нусры», то их усмирят военным путем
Сирия эксклюзив

Депутат Швыткин: Если группировки в Сирии не отмежуются от ИГ и «ан-Нусры», то их усмирят военным путем

Сегодня 15:09
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Юрий Швыткин

Москва, Тегеран и Анкара призвали действующие на территории Сирии группировки отмежеваться от террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России — прим. ред.). Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на проект документа по итогам переговоров в Астане. Это хорошее предложение, от которого глупо отказываться, но если главари этих бандформирований не согласятся на предложенные условия, то усмирять их придется военным путем, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

«Иран, Россия и Турция повторно заявляют о своем намерении совместно бороться с ИГ/ДАИШ и «ан-Нусрой» и разделить их с группировками вооруженной оппозиции», — значится в тексте документа.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев сообщал, что участники встречи продолжат в понедельник работу над согласованием итогового текста документа. При этом он отметил, что между сторонами конфликта в САР сохраняется взаимное недоверие, однако переговоры идут.

Переговорный процесс в Астане

«Безусловно, это хороший и позитивный шаг с целью примирения сторон. Главное — не допустить возникновения гуманитарной катастрофы. На мой взгляд, отделение бандформирований возможно, и не случайно именно в Астане проходит данное совещание. Это нейтральная сторона, где присутствуют разнополюсные страны — Турция, Иран и Россия. Они занимают различные позиции по урегулированию конфликта в Сирии, но их совместный призыв, посыл в рамках принятых документов, просто вынуждает (в положительном смысле этого слова — прим. ФАН.) группировки к тому, чтобы сесть за стол переговоров и прийти к мирным соглашениям. Коалиция указанных стран дает лидерам группировок понять, что если они не против терроризма, то они заодно с ними. А если это так, то разговор уже будет другим», — сообщает народный избранник.

По мнению депутата, заявление лидеров переговорного процесса в Астане сподвигнет боевиков к тому, чтобы они показали свои истинные намерения в Сирийской Арабской Республике. Швыткин надеется, что у главарей оппозиционных сил хватит ума на то, чтобы принять правильную сторону и отмежеваться от настоящих боевиков.

Сирия

«Проблема в том, что пока не ясно, когда это произойдет. Хотя я уверен, что ряд группировок уже приняли сторону Дамаска, и их примеру последуют другие организации. Кроме этого, гуманитарное восстановление Алеппо — яркий пример того, на чьей стороне должны быть группировки. А вообще, необходимо до конца использовать все имеющиеся методы и способы мирного урегулирования данного вопроса. Но и до бесконечности это продолжаться не может. Мы не можем выдерживать большие паузы для того, чтобы давать возможность террористам вооружиться и вновь принять бой. Если попытки мирного урегулирования ни к чему не приведут, то усмирять эти группировки придется военным путем», — заключил депутат.

Напомним, встреча Ирана, Турции и России началась в Астане в понедельник. Как сообщает НСН, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

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Сергей Чемеков
#юрий швыткин
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